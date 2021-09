Lago di Garda, trovata la carcassa di un cane con pietre legate al corpo (Di giovedì 30 settembre 2021) A Torri del Benaco , paesino di 3mila abitanti sulla sponda veronese del Lago di Garda , è stato trovato un cane ucciso brutalmente. "Brutta scoperta nel pomeriggio nelle acque del Lago. Rinvenuto il ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 settembre 2021) A Torri del Benaco , paesino di 3mila abitanti sulla sponda veronese deldi, è stato trovato unucciso brutalmente. "Brutta scoperta nel pomeriggio nelle acque del. Rinvenuto il ...

