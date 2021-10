La grinta di Insigne | “Un incidente di percorso non significa nulla Dai ragazzi!”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Lorenzo, attaccante del Napoli, tramite il proprio account Instagram, ha lanciato un messaggio per incitare se stesso e i suoi compagni di squadra dopo la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca. Ecco le parole da capitano vero: “Undinon!!! Testa a domenica. Dai!!! Forza Napoli sempre!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo(@lorofficial) Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : grinta Insigne

Partita pazza al Maradona: a vincere la "battaglia" di Europa League è alla fine lo Spartak Mosca, che batte 3-2 il Napoli. Azzurri condannati dalla clamorosa ingenuità di Mario Rui e dagli errori di ...Controsorpasso al Milan (non c'erano dubbi) battendo il Cagliari allo Stadio Maradona (2-0), Napoli in testa a punteggio pieno, sei vittorie su sei. Tre partite in una settimana non consentivano fanta ...