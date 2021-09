Juventus, è già tempo di derby: le ultime verso il Torino (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c’è tempo per fermarsi a festeggiare l’importante successo contro il Chelsea. Gli uomini di Max Allegri sono chiamati a recuperare immediatamente le energie per preparare la delicata sfida di sabato in campionato. La Juventus sarà infatti ospite del Torino, nell’attesissimo derby della Mole. Scenderà in campo l’11 titolare che più darà garanzie al tecnico livornese, considerando i tanti impegni ravvicinati e i vari infortuni. Sebbene il campionato sia appena iniziato, la Juventus non può più permettersi passi falsi, ed è chiamata ad una grande prestazione. Kean Juventus partitaSecondo Tuttosport, potrebbe esserci la staffetta tra Rabiot e McKennie, così come tra De Sciglio e uno tra Alex Sandro e Danilo. In ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c’èper fermarsi a festeggiare l’importante successo contro il Chelsea. Gli uomini di Max Allegri sono chiamati a recuperare immediatamente le energie per preparare la delicata sfida di sabato in campionato. Lasarà infatti ospite del, nell’attesissimodella Mole. Scenderà in campo l’11 titolare che più darà garanzie al tecnico livornese, considerando i tanti impegni ravvicinati e i vari infortuni. Sebbene il campionato sia appena iniziato, lanon può più permettersi passi falsi, ed è chiamata ad una grande prestazione. KeanpartitaSecondo Tuttosport, potrebbe esserci la staffetta tra Rabiot e McKennie, così come tra De Sciglio e uno tra Alex Sandro e Danilo. In ...

Advertising

capuanogio : La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento… - capuanogio : ?? Resa della #UEFA: cancellati i procedimenti (già sospesi) contro #Barcellona, #Juventus e #RealMadrid per la vic… - AntoVitiello : in merito ai deplorevoli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel pre-partita di Juventus-Milan, il Club rossone… - MaxScherzyIT : Invece di insultare e urlare merda al portiere avversario, andate allo stadio a tifare ,massa di coglioni e chi dic… - MainiPiero : io continuo a pensare che il ciclo della Juventus è finito, ma non vorrei non aver capito che ne sta già iniziando un altro, chi vivrà vedrà -