Inter, passivo record. In due anni le big hanno bruciato un miliardo (Di giovedì 30 settembre 2021) Meno 245,6 milioni di euro, nessuno mai così in rosso. La stagione dello scudetto e delle preoccupazione per la tenuta e l'impegno del Gruppo Suning si è chiusa con un passivo record per l'Inter, di molto superiore anche rispetto alle attese. Colpa del Covid, così come per le altre società alle prese con la gestione dello tsunami pandemico, ma anche di costi esplosi negli ultimi anni all'inseguimento del successo poi arrivato sotto la guida di Antonio Conte prima della necessità di cominciare a ridurre, tagliare e razionalizzare. Impossibile per l'Inter ammortizzare il colpo del crollo dei ricavi, scesi a 364,7 milioni di euro a causa della chiusura degli stadi, che si è prolungata per tutta la stagione mentre in quella precedente aveva impattato solo da marzo in poi, oltre ai minori incassi da ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 settembre 2021) Meno 245,6 milioni di euro, nessuno mai così in rosso. La stagione dello scudetto e delle preoccupazione per la tenuta e l'impegno del Gruppo Suning si è chiusa con unper l', di molto superiore anche rispetto alle attese. Colpa del Covid, così come per le altre società alle prese con la gestione dello tsunami pandemico, ma anche di costi esplosi negli ultimiall'inseguimento del successo poi arrivato sotto la guida di Antonio Conte prima della necessità di cominciare a ridurre, tagliare e razionalizzare. Impossibile per l'ammortizzare il colpo del crollo dei ricavi, scesi a 364,7 milioni di euro a causa della chiusura degli stadi, che si è prolungata per tutta la stagione mentre in quella precedente aveva impattato solo da marzo in poi, oltre ai minori incassi da ...

