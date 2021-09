Google rilascia una correzione di emergenza in Chrome per una vulnerabilità zero-day

(Di giovedì 30 settembre 2021)hato un aggiornamento diper il suo browser webper correggere una-day. Questa versione risolve una, CVE-2021-37973, che un utente malintenzionato potrebbe sfruttare per assumere il controllo di un sistema interessato. Considerando i tempi e la gravità delladivulgata, faresti bene ad aggiornare il tuo browser all’ultima versione (94.0.4606.61) il prima possibile. Se hai abilitato gli aggiornamenti automatici, il browser dovrebbe essere in grado di aggiornarsi da solo alla versione più recente disponibile. Puoi procedere ad aggiornareall’ultima versione manualmente click qui per una guida . Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel ...

Advertising

24h_Tecnologia : Google annuncia una valanga di novità in arrivo per gli smartphone Android: Acquistando un dispositivo Android siet… -

Ultime Notizie dalla rete : Google rilascia

Tom's Hardware Italia

... sono circa 150 le qualifiche nazionali che Uispa tecnici, giudici, operatori, istruttori,...Il Corso di Formazione Unità di Base si svolgerà on line su piattaformaMeet , in fascia ...Di questo aggiornamento si chiacchiera già da diverso tempo, quando comparvero le prime tracce nel codice sorgente del sistema; è dal 2017 chenon'point release' di questo tipo, ...Potrebbe interessarti anche: Uno sguardo alle novità più importanti di Android 12.1 Google difende gli accordi con gli OEM. Alfonso Lamadrid, l’avvocato incaricato da Google per difendere l’azienda da ...Google ha in serbo tantissime novità per gli smartphone Android, e dal 24 settembre le vedrete nel vostro Play Store.