Draghi | “Il governo non si prepara a tassare la prima casa” Il video

(Di giovedì 30 settembre 2021): “Ilnon sila” Roma, 29 set. (askanews) – “La cosa che questovuol fare è un’operazione di trasparenza: si arriva a determinare quelle che sono le rendite catastali attuali e si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale del catasto. Quindi tutti pagheranno la stessa cosa, quanto, nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno”: lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa a palazzo Chigi. “Per fare questa operazione trasparenza ci vogliono anni, questo è l’unico aspetto della delega fiscale che preoccupa tanti fuori… Ora non è che ilsia ...

Advertising

davidefaraone : Il governo Draghi ha candidato Roma per l’Expo 2030. La candidatura è forte ed autorevole, per renderla ancora più… - marcodimaio : Conte chiede a Draghi di ripristinare il #cashback, una misura che secondo i dati è dispendiosa e inutile. Menomale… - Palazzo_Chigi : Draghi: Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che pensavamo. La sfida è rendere la crescita equa,… - Patrizi66121917 : Le menti scadenti sono la regola,le eminenti molto rare , il genio è un miracolo; quello che stiamo vivendo con il… - rcarangelo : RT @signori_massimo: Poi si scopre che la regione Marche tramite gara ufficiale ha comprato lo stesso tipo di mascherina ffp2 a 0.37 euro..… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governo

...è stato interrotto e contestato da un piccolo gruppo di giovani delegati ufficiali, la frangia radicale e minoritaria che si è formata all'interno della "simulazione" di vertice chee ...... ha detto il premierintervenendo allo Youth4Climate, a Milano. 'Come Presidenza del G20 e ... Tuttavia, siamo consapevoli che dobbiamo fare di più - molto di più', sottolinea il capo del. ...Liliana Segre è "una 'donna libera e donna di pace', come si è definita in passato. A nome del governo e di tutti gli italiani voglio ringraziarla per il suo impegno in difesa della verità e dell'uman ...Minacce sul web dai no vax al premier Mario Draghi dopo le misure anti covid adottate dal governo. Dalle prime ore della mattina, personale della Digos della Questura di Roma e dei Compartimenti di Po ...