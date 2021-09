Cosa ci insegnano le elezioni in Germania (Di giovedì 30 settembre 2021) La SPD è il primo partito tedesco. Una buona notizia, un risultato clamoroso che andrà approfondito con attenzione ma che può già dare delle interessanti indicazioni anche in chiave italiana. La prima è che non è per nulla scontato che i governi di coalizione azzerino le identità dei partiti. Un campanello per chi pensa che aver portato Draghi alla guida del Paese significhi automaticamente aver scavato la tomba alle formazioni esistenti. Se un progetto è forte, se ha radici ed è in sintonia con il paese reale, è possibile costruire un’alternativa credibile e vincente anche stando, per necessità, in un governo altro rispetto a quello a cui si aspirerebbe. La seconda è che non esistono vittorie scritte. Le urne hanno smentito qualsiasi tipo di previsione. Scholz è stato largamente sottovalutato. Per mesi i sondaggi hanno dato la SPD terzo partito, dietro i Verdi e la CDU. In Italia i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) La SPD è il primo partito tedesco. Una buona notizia, un risultato clamoroso che andrà approfondito con attenzione ma che può già dare delle interessanti indicazioni anche in chiave italiana. La prima è che non è per nulla scontato che i governi di coalizione azzerino le identità dei partiti. Un campanello per chi pensa che aver portato Draghi alla guida del Paese significhi automaticamente aver scavato la tomba alle formazioni esistenti. Se un progetto è forte, se ha radici ed è in sintonia con il paese reale, è possibile costruire un’alternativa credibile e vincente anche stando, per necessità, in un governo altro rispetto a quello a cui si aspirerebbe. La seconda è che non esistono vittorie scritte. Le urne hanno smentito qualsiasi tipo di previsione. Scholz è stato largamente sottovalutato. Per mesi i sondaggi hanno dato la SPD terzo partito, dietro i Verdi e la CDU. In Italia i ...

