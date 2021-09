Codere concentra sua flotta in Nord Ovest Italia (Di giovedì 30 settembre 2021) Codere Italia rende noto che in data 29 settembre 2021 le sue controllate attive nel mercato della gestione di apparecchi da intrattenimento Seven Cora Service S.r.l. e Gaming Re S.r.l. hanno conferito a Nori Games Service S.r.l., altra società attiva nel medesimo mercato controllata da Codere Italia S.p.A., due rami d’azienda nei quali sono state allocate le loro attività nell’area Nord-Ovest. A fronte del conferimento dei due rami ed attraverso un aumento di capitale a loro riservato le due cedenti sono quindi entrate nel capitale sociale di Nori Games Service S.r.l.. L’operazione si inquadra in un più ampio processo di ridefinizione societaria del Gruppo volto a semplificarne la struttura e a valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e societarie. Tale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021)rende noto che in data 29 settembre 2021 le sue controllate attive nel mercato della gestione di apparecchi da intrattenimento Seven Cora Service S.r.l. e Gaming Re S.r.l. hanno conferito a Nori Games Service S.r.l., altra società attiva nel medesimo mercato controllata daS.p.A., due rami d’azienda nei quali sono state allocate le loro attività nell’area. A fronte del conferimento dei due rami ed attraverso un aumento di capitale a loro riservato le due cedenti sono quindi entrate nel capitale sociale di Nori Games Service S.r.l.. L’operazione si inquadra in un più ampio processo di ridefinizione societaria del Gruppo volto a semplificarne la struttura e a valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e societarie. Tale ...

