Cedolino pensione ottobre 2021: conguaglio 730, maggiorazione Anf, trattenute (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ disponibile sulla riservata del sito Inps il Cedolino pensione 2021. I pensionati possono quindi accedere con Spid a MYInps e controllare tutti gli elementi dell’assegno erogato, anche per questo mese secondo la modalità di pagamento anticipata. Anche a ottobre per coloro che riscuotono l’assegno agli sportelli di Poste Italiane è previsto l’anticipo del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, è stato distribuito su più giorni: dal 27 settembre al 1° ottobre 2021. Il versamento avviene comunque con valuta al 1° ottobre: A-C, lunedì 27 settembre; D-G, martedì 28 settembre; H-M, mercoledì 29 settembre; N-R, giovedì 30 settembre; S-Z, venerdì 1° ottobre. Trattandosi infatti solo di un’anticipazione, il diritto al rateo di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ disponibile sulla riservata del sito Inps il. I pensionati possono quindi accedere con Spid a MYInps e controllare tutti gli elementi dell’assegno erogato, anche per questo mese secondo la modalità di pagamento anticipata. Anche aper coloro che riscuotono l’assegno agli sportelli di Poste Italiane è previsto l’anticipo del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, è stato distribuito su più giorni: dal 27 settembre al 1°. Il versamento avviene comunque con valuta al 1°: A-C, lunedì 27 settembre; D-G, martedì 28 settembre; H-M, mercoledì 29 settembre; N-R, giovedì 30 settembre; S-Z, venerdì 1°. Trattandosi infatti solo di un’anticipazione, il diritto al rateo di ...

