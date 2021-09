Calcio: Lotito, ‘io escluso da consiglio Figc, situazione kafkiana' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato escluso dalla partecipazione al consiglio Federale della Figc al quale si era presentato in qualità di consigliere federale.. La causa dell'impedimento è l'inibizione di un anno per il caso tamponi, mentre il patron biancoceleste ritiene di essere idoneo a partecipare a seguito della sentenza del 7 settembre con la quale il Collegio di garanzia ha rinviato alla Corte d'appello federale per una possibile rimodulazione della pena. “Siamo in una situazione kafkiana. Gravina cosa mi ha detto? Mi ha detto che non potevo partecipare perché sono ancora ‘squalificato'”, ha riferito Lotito uscendo da Via Allegri. Il presidente della Lazio ha comunque lasciato a verbale una dichiarazione con la quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Il presidente della Lazio Claudioè statodalla partecipazione alFederale dellaal quale si era presentato in qualità di consigliere federale.. La causa dell'impedimento è l'inibizione di un anno per il caso tamponi, mentre il patron biancoceleste ritiene di essere idoneo a partecipare a seguito della sentenza del 7 settembre con la quale il Collegio di garanzia ha rinviato alla Corte d'appello federale per una possibile rimodulazione della pena. “Siamo in una. Gravina cosa mi ha detto? Mi ha detto che non potevo partecipare perché sono ancora ‘squalificato'”, ha riferitouscendo da Via Allegri. Il presidente della Lazio ha comunque lasciato a verbale una dichiarazione con la quale ...

