Bomba Ballando, Milly Carlucci distrutta da un nuovo addio: “Non ne voglio parlare, una delusione” Cos’è successo (Di giovedì 30 settembre 2021) A breve comincerà la nuova stagione di Ballando con le Stelle ma, nonostante gli sforzi di Milly Carlucci per far risaltare il nuovo cast (molto interessante), tutte le attenzioni sono rivolte all’abbandono di Raimondo Todaro. Il ballerino è nato con la trasmissione e la trasmissione è nata con il ballerino. Presente sin dalla prima edizione, è stato una presenza fissa nel cast per sedici lunghi anni. Edizione dopo edizione, si è fatto amare per la sua dolcezza nei confronti delle partner che gli venivano assegnate e per il suo caratterino tutto pepe cacciato per rispondere ai terribili giudici. Lo abbiamo visto crescere e proprio per questo vederlo lasciare Ballando con le Stelle ha fatto stringere il cuore a tutti i fans dello show del sabato sera. Soprattutto, è stato brutto vedere che i rapporti ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021) A breve comincerà la nuova stagione dicon le Stelle ma, nonostante gli sforzi diper far risaltare ilcast (molto interessante), tutte le attenzioni sono rivolte all’abbandono di Raimondo Todaro. Il ballerino è nato con la trasmissione e la trasmissione è nata con il ballerino. Presente sin dalla prima edizione, è stato una presenza fissa nel cast per sedici lunghi anni. Edizione dopo edizione, si è fatto amare per la sua dolcezza nei confronti delle partner che gli venivano assegnate e per il suo caratterino tutto pepe cacciato per rispondere ai terribili giudici. Lo abbiamo visto crescere e proprio per questo vederlo lasciarecon le Stelle ha fatto stringere il cuore a tutti i fans dello show del sabato sera. Soprattutto, è stato brutto vedere che i rapporti ...

