Anna Osei | «La libertà è una conquista»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 settembre 2021) Quando le chiedevano cosa avrebbe voluto fare da grande, Anna Osei non era sicura che scrivere fosse un lavoro. Così, nel dubbio, rispondeva un’altra cosa: l’avvocatessa. Oggi, dopo due libri di successo, Destinazione sostanza (Europa Edizioni) e Sotto lo stesso sole (Mondadori), nei quali ha raccontato il razzismo e il valore della diversità, Anna quella strada l’ha intrapresa per davvero: da qualche settimana frequenta uno stage in un importante studio legale di Milano, dice che il tempo per la scrittura è più difficile da ritagliare, ma la cosa non la turba: «Sto cercando di capire quale strada prendere, senza fretta» spiega Osei, nata e cresciuta a Mantova, artista di seconda generazione che ha sempre visto la scrittura come uno specchio delle sue emozioni più profonde.