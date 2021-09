A 96 anni fugge prima del processo: arrestata in Germania un’ex segretaria di un campo nazista (Di giovedì 30 settembre 2021) È stata arrestata l’ex segretaria di un campo di concentramento nazista, di 96 anni, «in fuga» nel giorno del processo a Itzehoe, in Germania, che la vede imputata. Secondo la ricostruzione della Sueddeutsche Zeitung, l’anziana avrebbe chiamato un taxi per farsi portare a una stazione della metropolitana di Nordestedt. prima della fuga, viveva in una casa per anziani vicino ad Amburgo. È l’unica donna ad essere processata in Germania per il proprio coinvolgimento con i nazisti da decenni. La donna, Irmgard Furchner, all’epoca dei fatti aveva tra i 18 e i 19 anni. Secondo l’accusa doveva essere processata da un tribunale speciale per «complicità in omicidio in più di 10 mila casi». È accusata di aver partecipato ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) È statal’exdi undi concentramento, di 96, «in fuga» nel giorno dela Itzehoe, in, che la vede imputata. Secondo la ricostruzione della Sueddeutsche Zeitung, l’anziana avrebbe chiamato un taxi per farsi portare a una stazione della metropolitana di Nordestedt.della fuga, viveva in una casa per anziani vicino ad Amburgo. È l’unica donna ad essere processata inper il proprio coinvolgimento con i nazisti da decenni. La donna, Irmgard Furchner, all’epoca dei fatti aveva tra i 18 e i 19. Secondo l’accusa doveva essere processata da un tribunale speciale per «complicità in omicidio in più di 10 mila casi». È accusata di aver partecipato ...

