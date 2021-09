Torino vs Juventus: le statistiche del match (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 30 sfide di Serie A contro il Torino (1-2 nell’aprile 2015, con Allegri in panchina): completano il parziale 22 vittorie e sette pareggi. Il Torino affronterà lo scontro diretto contro la Juventus con almeno lo stesso numero di punti in classifica dei bianconeri (otto per entrambe) per la seconda volta negli ultimi 28 anni – l’altra risale all’ottobre 2015, vinta 2-1 dalla Vecchia Signora. La Juventus ha tenuto la porta inviolata nel 62% delle trasferte di Serie A contro il Torino nel XXI secolo (8/13), parziale in cui i bianconeri hanno sempre trovato la rete (1.8 di media a incontro). Il Torino ha pareggiato più partite di qualsiasi altra squadra in Serie A nel 2021 (13) – nei maggiori cinque campionati europei ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Laha perso soltanto una delle ultime 30 sfide di Serie A contro il(1-2 nell’aprile 2015, con Allegri in panchina): completano il parziale 22 vittorie e sette pareggi. Ilaffronterà lo scontro diretto contro lacon almeno lo stesso numero di punti in classifica dei bianconeri (otto per entrambe) per la seconda volta negli ultimi 28 anni – l’altra risale all’ottobre 2015, vinta 2-1 dalla Vecchia Signora. Laha tenuto la porta inviolata nel 62% delle trasferte di Serie A contro ilnel XXI secolo (8/13), parziale in cui i bianconeri hanno sempre trovato la rete (1.8 di media a incontro). Ilha pareggiato più partite di qualsiasi altra squadra in Serie A nel 2021 (13) – nei maggiori cinque campionati europei ...

