Spalletti | “Sono un po’ contadino E per i contadini sognare non è mai prudente”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spartak Mosca, Lucianoha parlato della stagione, paragonandosi ad une ai sogni. Queste le sue parole: “Io mi diverto. Sto bene quando finisce la partita e abbiamo vinto. A volte dicono cheed è vero,un po’. E per noinon è mai. Noi guardiamo al raccolto di domani perché se la stagione cambia e non fai il raccolto è inutile fare sogni a lunga scadenza. Dipende dalla stagione che passerà domani e cosa riuscirai a portare a casa. Noi pensiamo a quello che abbiamo avanti, a quello che è domani, a ciò che possiamo raccogliere domani. Perché domenica è un po’ più in là e non sappiamo cosa accadrà ...

Luciano, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. Le sue dichiarazioni. ASPETTATIVE - "Bisogna aggiungere qualcosa ...... le parole del tecnico Insigne e SpallettiLe parole di Lucianonella conferenza stampa ... Cidei concetti che danno beneficio alla possibilità di segnare più gol. La cosa fondamentale è ...Alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca parla in conferenza stampa Luciano Spalletti, allenatore del Napoli ... INFORTUNATI - "Li trovo bene. Sono stati fatti allenamenti ...Il tecnico dei partenopei in vista del match contro lo Spartak Mosca: o sto bene, mi diverto quando finisce la partita e vinco.