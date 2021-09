Screening neonatali | Cittadinanzattiva segnala le difficoltà di accesso al servizio

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Glisono garantiti dalla legge, ma l’alnon è uniforme su tutto il territorio nazionale Le attività di controllo sui neonati sono fondamentali per la prevenzione di malattie future. Nella prima età già si possono ravvedere i segnali di patologie gravi, ed è essenziale accorgersene in tempo per una cura efficace. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

mbbelluco : RT @VITAnonprofit: Screening neonatali: ancora troppe differenze nell'accesso - mando_anna : RT @VITAnonprofit: Screening neonatali: ancora troppe differenze nell'accesso - mando_anna : RT @Cittadinanzatti: #24settembre Al via la nostra indagine civica sugli #screeningneonatali. Coinvolte tutte le regioni: “Ancora troppe di… - VITAnonprofit : Screening neonatali: ancora troppe differenze nell'accesso - MovimentoEtico : Screening neonatali: ancora troppe differenze nell'accesso -

Ultime Notizie dalla rete : Screening neonatali

Vita

...167/2016 ha esteso loneonatale obbligatorio a circa 40 malattie metaboliche ereditarie (neonatale esteso) e ha istituito il Centro di coordinamento sugli...Lanciata un'indagine a livello nazionale sull'accesso al servizio dineonatale. Il questionario realizzato da Cittadinanzattiva, e inviato a tutti i centri del Sistema regionaleneonatale esteso, si propone obiettivi focalizzati attorno al tema dell'accessoGli screening neonatali sono garantiti dalla legge, ma l'accesso al servizio non è uniforme su tutto il territorio nazionale ...Il primo è un test in uso da tempo e in Italia esiste come screening gratuito dai 25 ai 64 anni: consiste nell’effettuare un’indagine citologica delle cellule prelevate dalla mucosa del collo ...