Salernitana-Genoa | scelta la designazione arbitrale

Per la sfida tra Salernitana e Genoa, gara valida per la settima giornata di campionato in programma allo stadio Arechi, sabato 2 ottobre alle 15:00, è stato scelto come direttore di gara il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Un solo precedente per l'arbitro con la Bersagliera, datato ben dieci anni fa: Cremonese–Salernitana, terminata 1-1 nel torneo di Serie C 2010/11. Nell'occasione venne espulso anche l'attuale collaboratore tecnico di Fabrizio Castori, Manolo Pestrin oltre a Peccarisi, Montervino e il direttore sportivo Nicola Salerno. Mariani sarà assistito da Filippo Valeriani di Ravenna e Daniele Marchi di Bologna; il quarto uomo sarà Massimi di Termoli, metre al VAR ci sarà il signor Irrati che aveva arbitrato la gara del turno infrasettimanale tra i Granata e il Verona.

