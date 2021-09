New York, una statua per Marsha Johnson, drag queen e attivista Lgbtq (Di mercoledì 29 settembre 2021) Hanno aspettato per due anni che l’amministrazione della città innalzasse la statua che prometteva dal 2019. Poi, però, gli attivisti queer di New York hanno deciso di prendere in mano la situazione: hanno scavalcato la burocrazia e, senza alcuna autorizzazione, hanno piazzato un busto di Marsha P. Johnson in un parco, il giorno stesso in cui l’attivista e drag queen avrebbe compiuto 76 anni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 settembre 2021) Hanno aspettato per due anni che l’amministrazione della città innalzasse la statua che prometteva dal 2019. Poi, però, gli attivisti queer di New York hanno deciso di prendere in mano la situazione: hanno scavalcato la burocrazia e, senza alcuna autorizzazione, hanno piazzato un busto di Marsha P. Johnson in un parco, il giorno stesso in cui l’attivista e drag queen avrebbe compiuto 76 anni.

