Ladri in stile anni ’80 ad Alzate Rompono il lunotto per rubare l’autoradio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Furti che provocano più che altro danni e che non si vedevano da diverso tempo in paese - Cinque le macchine prese di mira, due i colpi a segno Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Furti che provocano più che altro de che non si vedevano da diverso tempo in paese - Cinque le macchine prese di mira, due i colpi a segno

Advertising

pol2187 : Culo e ladri... Tipico stile Inter... - Antonio89905557 : Ora mi spiego perché in TV #Salvini appare q normale e poi in piazza si scatena in deliri razzisti in stile Hitler!… - Maretta83348345 : RT @MicheleGuetta: 'Lo stato è una banda di ladri in grande stile'. - Murray Rothbard - teodorogiaculli : RT @MicheleGuetta: 'Lo stato è una banda di ladri in grande stile'. - Murray Rothbard - massimo_ponzi : RT @MicheleGuetta: 'Lo stato è una banda di ladri in grande stile'. - Murray Rothbard -