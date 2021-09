Giulio Wilson | i vigneti toscani | gli Inti Illimani e le Storie vere tra alberi e gatti

Advertising

wordsandmore1 : ? Giovedi 30 settembre 2021 al Circolo Arci Bellezza di Milano concerto di Giulio Wilson che presenterà il nuovo al… - GiornaleLORA : Giulio Wilson: in concerto al circolo Arci Bellezza di Milano - CulturSocialArt : GIULIO WILSON IN CONCERTO A MILANO #cultursocialart #eventicultursocialart #lombardia #milano #musica #live… - Sevenpress : Giulio Wilson in concerto al circolo Arci Bellezza di Milano - DietrolaNotizia : 'Storie vere tra alberi e gatti', l'ultimo album di Giulio Wilson -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Wilson

IL GIORNO

ne ha raccolti di quelli che "arrivano in silenzio quando meno te lo aspetti", storie perse nella memoria . " Storie vere tra alberi e gatti" . Come il titolo del suo nuovo album , "un ...... Cary - Hiroyuki Tagawa, Jaime King, Mako, William Lee Scott, Jon Voight, Scott, Dan Aykroyd,... il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 2015 di...Giulio Wilson ne ha raccolti di quelli che "arrivano in silenzio quando meno te lo aspetti", storie perse nella memoria. " Storie vere tra alberi e gatti". Come il titolo del suo nuovo album, “un disc ...L'ultimo lavoro di Giulio Wilson, "Storie Vere fra Alberi e Gatti", è stato inciso fra Firenze e Santiago del Cile, ed è uscito per Maninalto ...