“Gianmaria Antinolfi non è un imprenditore”: le segnalazioni del web sul concorrente del GF Vip (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi ha dei segreti non del tutto svelati? Dopo che i riflettori si sono accesi sulla sua vita privata, l’attenzione si è spostata adesso sulla sfera professionale. Parlando del giovane napoletano è sempre stato descritto come un imprenditore ma adesso sarebbe emerso qualche dubbio anche su questo aspetto. Gianmaria Antinolfi non è un imprenditore?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha dei segreti non del tutto svelati? Dopo che i riflettori si sono accesi sulla sua vita privata, l’attenzione si è spostata adesso sulla sfera professionale. Parlando del giovane napoletano è sempre stato descritto come unma adesso sarebbe emerso qualche dubbio anche su questo aspetto.non è un?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si abbracciano. Pace fatta fra i due ex, ma lei scoppia a piangere - infoitcultura : Gianmaria Antinolfi ora è in crisi totale: l’ultimo gesto di Soleil lo fa impazzire - infoitcultura : Gianmaria Antinolfi chiarisce con Soleil Sorge poi scoppia a piangere: “Mi manca l’aria” - blogtivvu : “Gianmaria Antinolfi non è un imprenditore”: le segnalazioni del web sul concorrente del #GFVip - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi non è un imprenditore? Arriva la segnalazione del web - #Gianmaria #Antinolfi #imprenditore? -