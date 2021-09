Genova, gli infermieri non si vaccinano e trovano il modo per sfuggire ai controlli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alcuni infermieri del capoluogo ligure hanno messo a punto un trucchetto per evitare il vaccino anti Covid e, almeno per il momento, conservare il lavoro. Getty Immages/Antonio MasielloNel capoluogo ligure, alcuni infermieri non cedono e non si vaccinano. Tuttavia – ha spiegato al Secolo XIX Salvatore Giuffrida, direttore generale del Policlinico San Martino – alcuni stanno mettendo in piedi un siparietto per evitare l’iniezione e, al contempo conservare il osto di lavoro, almeno per il momento. Il trucchetto sarebbe questo: gli infermieri prenotano il vaccino ma poi non si presentano all’appuntamento. E ripetono il meccanismo ad libitum. In questo modo la lettera di sospensione non parte o, se parte, gli infermieri no vax si avvalgono di un altro stratagemma: non ritirano la ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alcunidel capoluogo ligure hanno messo a punto un trucchetto per evitare il vaccino anti Covid e, almeno per il momento, conservare il lavoro. Getty Immages/Antonio MasielloNel capoluogo ligure, alcuninon cedono e non si. Tuttavia – ha spiegato al Secolo XIX Salvatore Giuffrida, direttore generale del Policlinico San Martino – alcuni stanno mettendo in piedi un siparietto per evitare l’iniezione e, al contempo conservare il osto di lavoro, almeno per il momento. Il trucchetto sarebbe questo: gliprenotano il vaccino ma poi non si presentano all’appuntamento. E ripetono il meccanismo ad libitum. In questola lettera di sospensione non parte o, se parte, glino vax si avvalgono di un altro stratagemma: non ritirano la ...

