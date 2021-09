Genk vs Dinamo Zagabria: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo gli inizi contrastanti della fase a gironi, Genk e Dinamo Zagabria si affronteranno giovedì 30 settembre nel secondo turno di Europa League. I padroni di casa hanno strappato una vittoria in ritardo sul Rapid Vienna nella loro prima partita, mentre la squadra croata è stata sconfitta in casa dal West Ham United, e cercherà di riprendersi rapidamente. Il calcio di inizio di Genk vs Dinamo Zagabria è previsto alle 21. Prepartita Genk vs Dinamo Zagabria: a che punto sono le due squadre? Genk Dopo essere arrivato secondo nella massima serie belga la scorsa stagione, il Genk si è guadagnato un posto nei turni di qualificazione per la prossima Champions League e ha ottenuto un pareggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo gli inizi contrastanti della fase a gironi,si affronteranno giovedì 30 settembre nel secondo turno di Europa League. I padroni di casa hanno strappato una vittoria in ritardo sul Rapid Vienna nella loro prima partita, mentre la squadra croata è stata sconfitta in casa dal West Ham United, e cercherà di riprendersi rapidamente. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo essere arrivato secondo nella massima serie belga la scorsa stagione, ilsi è guadagnato un posto nei turni di qualificazione per la prossima Champions League e ha ottenuto un pareggio ...

