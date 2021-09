Boxe | Anthony Joshua opziona la rivincita con Usyk Mondiale dei massimi a Kiev a febbraio?

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ha già attivato la clausola di, chiaramente prevista dal contratto siglato con Oleksandr. A confermarlo sono stati gli uomini vicini al nuovo Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi, colui che sabato sera ha clamorosamente sconfitto il britannico davanti ai 66.000 spettatori del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il deposto detentore delle quattro cinture iridate si è prontamente voluto assicurare di poter sfidare nuovamente l’ucraino, con l’obiettivo di riprendere le corone della categoria regina del pugilato (era già riuscito a farlo con Andy Ruiz nel 2019). Alexander Krassyuk, manager del ribattezzato The Cat, è stato molto chiaro: “Laera già prevista da contratto ed è stata attivata da parte di. ...

Advertising

paolobrozovic88 : @_SimoTarantino È usyk nuovo campione del mondo dei massimo di boxe, ha fatto qualche giorno fa con Anthony Joshua - ilPostSport : Con una certa sorpresa il nuovo campione dei pesi massimi è l'ucraino Oleksandr Usyk, che sabato a Londra ha ridime… - LuigiBicco : A parte il gran lavoro di fino di Usyk, pare che Anthony Joshua i titoli massimi non se li voglia proprio tenere. - fight_shield : Anthony #Joshua, consapevole degli errori fatti nei match di ieri, ha subito invocato la clausola del rematch contr… - infoitsport : Boxe, Anthony Joshua: 'Sono pronto a tornare in palestra e migliorare. Questa è stata una grande lezione' -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Anthony

Il nuovo campione mondiale dei pesi massimi Oleksandr Usyk, un ragazzone ucraino di 34 anni cresciuto in Crimea in una famiglia povera. Oleksandr Usyk ha sconfittoJoshua appropriandosi del titolo di campione del mondo dei pesi ...Dopo la vittoria di sabato scorso di Oleksandr Usyk suJoshua , gli appassionati di pugilato attendono ora l'altra 'semifinale mondiale' tra ... Sono giorni di fuoco per lae la sua ...Anthony Joshua ha già attivato la clausola di rivincita, chiaramente prevista dal contratto siglato con Oleksandr Usyk. A confermarlo sono stati gli uomini vicini al nuovo Campione del Mondo WBA, WBO, ...Il pugilato nasconde sorprese inaspettate. Storie ancora tutte da scrivere, imprese ancora tutte da raccontare. Anche quando il verdetto sembra ...