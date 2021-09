Bayern Monaco vs Eintracht Francoforte | le statistiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’incontrerà ilper la 101a volta in Bundesliga, solo contro il Werder Brema ha disputato più partite nel massimo campionato tedesco (102). Nei 100 precedenti, la squadra diha perso 55 volte, più che contro ogni altra squadra. In proporzione (55%) contro nessun’altra formazione ha raccolto più sconfitte. L’ha subito 203 gol contro ilin Bundesliga, più che contro ogni altra squadra. Anche per quanto riguarda la media gol subiti a partita l’ne ha subiti di più contro ilrispetto ad altre avversarie (2.05). L’ha vinto l’ultimo confronto con ilin Bundesliga (2-1) e potrebbe raccogliere due successi di fila contro i bavaresi per la prima volta dal 1995. A ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #ChampionsLeague #BayernMonaco Vs #DinamoKiev è una partita della seconda giornata della fase a gironi della Cha… - Cristian161070 : @SandroSca Quando il Bayern Monaco eliminò la Juve tutti a dire juventini piangioni e la rosea diede 7 alla terna a… - LeBombeDiVlad : ????#BayernMonaco, vicino il rinnovo di #Gnabry ??Parti al lavoro per prolungare #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - tuskatore : @IlBuonFabio Sabitzer non fa al caso nostro ma fa al caso del Bayern Monaco ci sta - _scoopemi_ : Il cambio Leao Giroud mi ha ricordato tremendamente il cambio Morata Mandzukic con il Bayern Monaco. -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

TUTTO mercato WEB

... le sue dichiarazioni Ralf Rangnick, ex direttore sportivo del Lipsia e ora alla Lokomotiv Mosca, ha criticato il club tedesco per aver permesso a Julian Nagelsmann di andare al. Le sue ...Sono innumerevoli i casi di grandi club, come Barcellona, Porto, Roma,, Paris Saint Germain che da tempo utilizzano il sistema dei token per interagire con i propri tifosi e per fare ...Leo in gol in Champions da 17 stagioni consecutive: 121° centro in 151 gare. Insufficiente però per venire a capo del Psg e soprattutto di Messi che ha scelto il più bel palcoscenico di inizio stagion ...Andrea Trinchieri lancia la prima uscita del suo Bayern Monaco in EuroLeague a Tel Aviv, contro il Maccabi: «Prima partita, nuova stagione. Avremmo voluto presentarci in maniera differente, con una sq ...