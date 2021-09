Alienazione parentale fuori dalle aule giudiziarie (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lucia Izzo - Il d.d.l. di riforma della giustizia civile istituisce il rito unico per la famiglia e impone ai CTU di attenersi ai soli protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lucia Izzo - Il d.d.l. di riforma della giustizia civile istituisce il rito unico per la famiglia e impone ai CTU di attenersi ai soli protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica.

Ultime Notizie dalla rete : Alienazione parentale Caso Massaro, la filosofa Ferri: 'Togliere un figlio a una madre senza reati è contro diritto' ROMA - Dopo la decisione della Corte d'Appello di rinviare al 2 novembre l'udienza sulla richiesta di sospensiva presentata da Laura Massaro , accusata di alienazione parentale, per scongiurare il prelievo di suo figlio, la Dire ha intervistato la filosofa e docente Rita Ferri che sul caso, come su altri, si è espressa anche con pubblicazioni e lavori ...

Alienazione parentale fuori dalle aule giudiziarie Studio Cataldi Regione: martedì si riunisce l'Assemblea legislativa L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni martedì 28 settembre con inizio dei lavori alle 9,30. E' tra l'altro in programma una relazione della presidente della Giunta regional ...

La Cassazione torna sulla PAS. Con una Ordinanza del 20 settembre 2021 (n. 25339/2021 decisa il 19 aprile 2021), la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della sindrome da ...

