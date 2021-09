Will Smith in “Emancipation”, interpreterà uno schiavo che riesce a fuggire (Di martedì 28 settembre 2021) Will Smith, nonostante le sue convinzioni riguardo la sua carriera di attore, interpreterà per la prima volta il ruolo di uno schiavo. Il film in questione è “Emancipation” di Antoine Fuqua. Will Smith ha spiegato come mai ha sempre evitato film sulla schiavitù e perché ha cambiato idea. In “Emancipation” infatti interpreterà proprio il ruolo di uno schiavo che riesce a fuggire per perseguire la libertà. Nel cast, oltre a Will Smith ci sono anche Mustafa Shakir nella parte di Cailloux, Ben Foster che incarna Fassel, Charmaine Bingwa nel ruolo di Dodienne e molti altri ancora. L’attore americano ha sempre raccontato di non essergli mai andati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021), nonostante le sue convinzioni riguardo la sua carriera di attore,per la prima volta il ruolo di uno. Il film in questione è “” di Antoine Fuqua.ha spiegato come mai ha sempre evitato film sulla schiavitù e perché ha cambiato idea. In “” infattiproprio il ruolo di unocheper perseguire la libertà. Nel cast, oltre aci sono anche Mustafa Shakir nella parte di Cailloux, Ben Foster che incarna Fassel, Charmaine Bingwa nel ruolo di Dodienne e molti altri ancora. L’attore americano ha sempre raccontato di non essergli mai andati ...

Advertising

nelsottobosco : will smith più invecchia più la faccia gli diventa da bambino è benjamin button - sammie_alvareez : jajajjajsjsjs agregaron a will smith en fortnite - saggioilmatto : Fedez sta comprando i vestiti dal figlio di will smith Però ancora non ha le palle di uscire con la gonna, perché… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Attore, rapper, produttore cinematografico: oggi festeggiamo il compleanno di Will Smith ?? Riguarda i suoi film su Infini… - quotuscumque : mi spiace per quelli che mi seguono e sono fan di will smith perchè devono sopportare la mia davvero poca simpatia nei suoi confronti ?? -