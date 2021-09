Voglio essere un mago seconda puntata: anticipazioni 28 settembre 2021 (Di martedì 28 settembre 2021) Voglio essere UN mago seconda puntata. Torna stasera in tv martedì 28 settembre 2021 su Rai 2 il reality show in cui dei giovani si mettono alla prova per trasformarsi da apprendisti incantatori e illusionisti professionisti. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Secondo appuntamento con Voglio essere un mago! il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni. Una prova difficilissima attenderà i ragazzi della casata “Abisso Blu”: Luca, Juls, Giulia e Giuseppe dovranno affrontare l’esame di sbarramento, che prevede sia prove pratiche che teoriche. Il loro ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 28 settembre 2021)UN. Torna stasera in tv martedì 28su Rai 2 il reality show in cui dei giovani si mettono alla prova per trasformarsi da apprendisti incantatori e illusionisti professionisti. Ecco di seguito tutte lee gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Secondo appuntamento conun! il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni. Una prova difficilissima attenderà i ragazzi della casata “Abisso Blu”: Luca, Juls, Giulia e Giuseppe dovranno affrontare l’esame di sbarramento, che prevede sia prove pratiche che teoriche. Il loro ...

