Terremoto, due scosse in provincia di Treviso: la più forte di magnitudo 3.7 (Di martedì 28 settembre 2021) commenta Due scosse di Terremoto di magnitudo 3.6 e 3.7 sono state registrate in rapida sequenza poco dopo le 2:45 in Veneto, in provincia di Treviso. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ...

