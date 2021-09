Stadi, cinema e concerti: l’ok del Cts ad aumentare la capienza (Di martedì 28 settembre 2021) I membri del Cts hanno dato parere positivo all’aumento della capienza massima per Stadi, cinema e concerti. Per eventi all’aperto si ritorna al 100% L’effetto green pass e l’aumento sostanziale del numero di vaccinati sta producendo i suoi effetti. Dopo un lungo periodo di pressioni da parte di alti esponenti di sport e spettacolo (Fedez in primis), il Cts si è riunito alle ore 19 di ieri ed ha dato parere favorevole ad una serie di riaperture. In particolare, al centro della riunione, il tanto auspicato aumento della capienza massima per eventi pubblici come partite di calcio ed altri sport, concerti, spettacoli teatrali e cinematografici. Secondo quanto emerso dalla riunione cinema, teatri e sale concerto potranno avere una ... Leggi su zon (Di martedì 28 settembre 2021) I membri del Cts hanno dato parere positivo all’aumento dellamassima per. Per eventi all’aperto si ritorna al 100% L’effetto green pass e l’aumento sostanziale del numero di vaccinati sta producendo i suoi effetti. Dopo un lungo periodo di pressioni da parte di alti esponenti di sport e spettacolo (Fedez in primis), il Cts si è riunito alle ore 19 di ieri ed ha dato parere favorevole ad una serie di riaperture. In particolare, al centro della riunione, il tanto auspicato aumento dellamassima per eventi pubblici come partite di calcio ed altri sport,, spettacoli teatrali etografici. Secondo quanto emerso dalla riunione, teatri e sale concerto potranno avere una ...

