Siviglia | Lopetegui | «Wolfsburg di alto livello Il girone è complicato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Julen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League colJulen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League col. Le sue dichiarazioni. «Mi aspetto un avversario di altissimo, quest’anno hanno cominciato benissimo sfiorando il primato in Bundesliga. Sono completi e hanno risorse, veniamo qui provando a ottenere i tre punti ma conosciamo le difficoltà di questo incontro. Massimo rispetto per loro ma veniamo con l’ambizione di avere la meglio. Il, e lo rimarrà qualsiasi cosa dovesse accadere domani, siamo ancora alla seconda giornata». L'articolo proviene ...