Si scontra con una bici sulla strada a Udine, 87enne rimane ferito (Di martedì 28 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Colpisce al volto il rivale con un coccio di vetro, la rissa in zona stazione a Udine Ha un malore al volante e finisce contro un muretto, ferito il ... Leggi su friulioggi (Di martedì 28 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Colpisce al volto il rivale con un coccio di vetro, la rissa in zona stazione aHa un malore al volante e finisce contro un muretto,il ...

Advertising

MarilandTorino : RT @TorinoNews24: Torino - Auto si scontra con cinghiale: l'automobilista dietro non li soccorre ma si porta via l'animale: 'Che vergogna'.… - teieracosmica : RT @DarioBressanini: Quando realizzi che, anche con tutta la buona volontà, la divulgazione si scontra con dei limiti invalicabili, e si de… - losservcom : L'impatto è avvenuto all'incrocio con Via Lopez - TorinoNews24 : Torino - Auto si scontra con cinghiale: l'automobilista dietro non li soccorre ma si porta via l'animale: 'Che verg… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Incidente ad Armeno, in moto si scontra con il trattore guidato dal padre: morta 16enne -