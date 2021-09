Si accascia a terra durante gli allenamenti, giocatori sconvolti: morto l’allenatore Antonello Campus (Di martedì 28 settembre 2021) Aveva 53 anni Antonello Campus, allenatore della juniores dell’Usinese deceduto a causa di un improvviso infarto che lo ha colpito mentre stava allenando la squadra. Il mondo del calcio sardo è in lutto Sono ore strazianti per il mondo del calcio sardo, che deve fare i conti con l’improvvisa scomparsa di uno stimato allenatore. Tutto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 28 settembre 2021) Aveva 53 anni, allenatore della juniores dell’Usinese deceduto a causa di un improvviso infarto che lo ha colpito mentre stava allenando la squadra. Il mondo del calcio sardo è in lutto Sono ore strazianti per il mondo del calcio sardo, che deve fare i conti con l’improvvisa scomparsa di uno stimato allenatore. Tutto L'articolo NewNotizie.it.

