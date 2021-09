Shakhtar-Inter 0-0 | le pagelle | Skriniar è un muro | ma in attacco le polveri sono bagnate FOTO

(Di martedì 28 settembre 2021) Partita dai due volti per l’nella sfida della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurriscesi in campo contro lo Shkhtar, la squadra di De Zerbi ha riscattato in parte la brutta prestazione contro il Tiraspol. Nel primo tempo si registra il gravissimo infortunio di Traore, l’attaccante è costretto a lasciare il campo in barella e rischia uno stop lunghissimo. Gli ospiti si avvicinano al gol in tre occasioni: chance per Dzeko, Martinez e Barella che colpisce la traversa. Nella ripresa tanta confusione e una serie di cambi. Miracolo di Pyatov su Correa e poi su De Vrij. Finisce 0-0, nel complesso partita deludente per l’, le(4-2-3-1): Pyatov 7; Dodo 5.5, Marlon 6.5, Matvyenko 6, Ismayli ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - Inter : ?? | SIPARIO L'Inter ci prova, lo Shakhtar fa muro #ShakhtarInter finisce 0?-0? #UCL #ForzaInter ???? - GiovanniVisone7 : L’Inter sbatte sullo Shakhtar: buon primo tempo ma ripresa nulla dei nerazzurri. Risultato giusto? #UCL #ChampionsLeague - Maxim4iik : RT @Inter: ?? | SIPARIO L'Inter ci prova, lo Shakhtar fa muro #ShakhtarInter finisce 0?-0? #UCL #ForzaInter ???? -

Loci crede, l'va un po' in affanno e non riesce piu' a proporsi pericolosamente in avanti. Prova a farlo approfittando di un errore degli ucraini in fase d'impostazione, ma Lautaro ...Complessivamente né, némantiene per lunghi tratti il pallino del gioco, ma le squadre si allungano e i tentativi non mancano. 42' Dodo scappa via sulla fascia destra, ma Skriniar è ...Solo un pareggio per l’Inter a Kiev contro lo Shakhtar di Donetsk al termine di una partita non brillantissima per la squadra di Simone Inzaghi Un solo punto a Kiev per Simone Inzaghi e l’Inter (Getty ...Manca solo il colpo del ko all'Inter di Simone Inzaghi, che contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi non riesce ad andare oltre lo 0-0 nel secondo turno della fase a gironi di Champions League: ...