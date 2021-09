Scuola, preside Marymount: "compagno banco in quarantena? Imprudente, va ridotta durata" (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - L'ipotesi di quarantena ridotta al compagno di banco si scontra con un problema: "la geografia e logistica delle scuole. In alcune le situazioni sono funzionali, c'è il distanziamento, abbiamo purificatori d'aria nelle aule e così via. Ma non sempre è così. Pertanto non è una misura all'insegna della prudenza". A parlare con l'Adnkronos è Andrea Forzoni, preside dell'Istituto Marymount, Scuola cattolica paritaria di Roma, che aggiunge: "il rischio della quarantena limitata al compagno di banco è eccessivo. Ma abbreviare i tempi può avere il suo perché: io credo che sarebbe più prudente limitare la quarantena a cinque giorni ad esempio, con tampone al quinto prima del rientro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - L'ipotesi dialdisi scontra con un problema: "la geografia e logistica delle scuole. In alcune le situazioni sono funzionali, c'è il distanziamento, abbiamo purificatori d'aria nelle aule e così via. Ma non sempre è così. Pertanto non è una misura all'insegna della prudenza". A parlare con l'Adnkronos è Andrea Forzoni,dell'Istitutocattolica paritaria di Roma, che aggiunge: "il rischio dellalimitata aldiè eccessivo. Ma abbreviare i tempi può avere il suo perché: io credo che sarebbe più prudente limitare laa cinque giorni ad esempio, con tampone al quinto prima del rientro ...

Advertising

preponsmilee : 7. sono stata mandata dal preside l’ultimo giorno di scuola di terza media perché sono entrata da una finestra all… - fisco24_info : Scuola, preside Marymount: 'compagno banco in quarantena? Imprudente, va ridotta durata': 'Basta con quarantene in… - TV7Benevento : Scuola, preside Marymount: 'compagno banco in quarantena? Imprudente, va ridotta durata'... - italiaserait : Scuola, preside Marymount: “compagno banco in quarantena? Imprudente, va ridotta durata” - foolsgvldd : @he_s_smashing noooo :(( praticamente come protesta contro l’organizzazione di merda della mia scuola la occupiamo… -