Sampdoria | D’Aversa recupera un titolare | c’è la data!

La Sampdoria si appresta a riabbracciare Manolo Gabbiadini. Secondo quanto riportato da Ansa.it, il giocatore blucerchiato sembra aver smaltito del tutto il trauma distorsivo alla caviglia sinistra. L'infortunio rimediato contro il Milan, nella prima di campionato, ha tenuto fermo ai box l'attaccante italiano per un mese. Con ogni probabilità, se dovesse essere convocato per la sfida contro l'Udinese, D'Aversa lo schiererebbe a partita in corso, per consentire al giocatore di mettere minuti nelle gambe. La data del completo recupero dovrebbe, infatti, essere il 17 ottobre, giorno in cui la Sampdoria affronterà il Cagliari di Walter Mazzarri.

