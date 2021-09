R Kelly giudicato colpevole di abusi sessuali anche su minorenni | rischia l’ergastolo

(Di martedì 28 settembre 2021) Il cantante R.è statodisu giovani eed ora. Dopo sei settimane di processo svoltesi a New York, 45 testimoni alla sbarra, il 54enne autore del celebre brano I believe I can fly è stato riconosciutodi aver sfruttato il suo status di superstar del pop per attuare un piano il cui scopo era abusare sessualmente di donne, alcune, e uomini, per oltre due decenni. Le testimonianze cruciali che hanno portato alla condanna dizza sono state di undici vittime, nove donne e due uomini, che hanno descritto la degradante umiliazione sessuale e la violenza fisica e psicologica inflittagli da ...

