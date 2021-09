Oroscopo del Sud | Gemelli nostalgico del passato Leone impulsivo Pesci pericoloso

(Di martedì 28 settembre 2021) Ariete: In questo momento potresti voler concentrarti maggiormente sulle tue relazioni. Mercurio sarà retrogrado per tre settimane, quindi prenditi il tuo tempo per risolvere eventuali squilibri che potrebbero essere emersi di recente e chiarire eventuali malintesi. Se hai un problema di relazione, forse il tuo partner sta causando il disordine, e se hai appena rotto, potresti avere ancora la possibilità di tornare insieme. Toro: Le opportunità e le sfide che hai incontrato a casa (e al lavoro) tra marzo e aprile ora si ripresentano, e oggi puoi finalmente decidere quale direzione prendere, perché stai attraversando un momento di totale armonia con te stesso. Ora hai la forza per gestire tutte queste responsabilità e solo tu conosci i tuoi sogni, quindi agisci.: In questi giorni potresti ripensare a ciò che hai vissuto tra marzo e aprile, perché alcune ...

di domani Ariete La Luna in Cancro si rivela alquanto pesante nei vostri confronti. Emotivamente parlando, potreste sentirvi a terra e con un gran bisogno di parlarne! Una persona degna di ...di Barbanera di oggi Scorpione Vi accorgete un po' in ritardo di qualcosa che avreste potuto prevenire. La prossima volta fate più attenzione, eviterete di perdere tempo. Per rimediare