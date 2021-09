Napoli condannato per biglietti a prezzo pieno agli under 14 (Di martedì 28 settembre 2021) ACERRA (Napoli) - Il giudice di pace di Acerra (Napoli), Nicola Ricciuto, ha condannato il Napoli a risarcire i genitori di un tifoso under 14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021) ACERRA () - Il giudice di pace di Acerra (), Nicola Ricciuto, haila risarcire i genitori di un tifoso14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli condannato Napoli condannato a risarcire i genitori: gli under 14 gratis allo stadio per metà delle partite Commenta per primo Il giudice di pace di Acerra, Nicola Ricciuto ha condannato il Napoli Calcio a risarcire i genitori di un tifoso under 14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al 2018, 27 biglietti a prezzo intero per accedere allo stadio San Paolo ...

Napoli condannato per biglietti a prezzo pieno agli under 14 ACERRA (Napoli) - Il giudice di pace di Acerra (Napoli), Nicola Ricciuto, ha condannato il Napoli a risarcire i genitori di un tifoso under 14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al 2018, 27 biglietti a prezzo intero per accedere allo stadio San Paolo (oggi ...

