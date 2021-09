Morisi, Salvini: “Io al citofono? Lì spacciatori, ma chi consuma va aiutato” (Di martedì 28 settembre 2021) Matteo Salvini, il caso Luca Morisi indagato per droga e la citofonata alla palazzina di Bologna abitata da un presunto spacciatore che vide protagonista lo stesso leader della Lega. “Quelli – spiega il leghista ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1 parlando dell’episodio – erano spacciatori, infatti sono stati arrestati. Chi vende droga vende morte, chi la consuma sbaglia e va aiutato e capito”, detto rispondendo a chi fa un parallelo con la vicenda. “L’ho saputo con voi del caso Morisi – continua Salvini -. Non c’è reato, son problemi che riguardano la vita privata, di una persona”. “Comunque – ha sottolineato ancora il leader della Lega – chi spaccia droga è un criminale chi la usa va curato”. Per il numero uno del Carroccio, “stanno imbastendo un processo ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Matteo, il caso Lucaindagato per droga e la citofonata alla palazzina di Bologna abitata da un presunto spacciatore che vide protagonista lo stesso leader della Lega. “Quelli – spiega il leghista ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1 parlando dell’episodio – erano, infatti sono stati arrestati. Chi vende droga vende morte, chi lasbaglia e vae capito”, detto rispondendo a chi fa un parallelo con la vicenda. “L’ho saputo con voi del caso– continua-. Non c’è reato, son problemi che riguardano la vita privata, di una persona”. “Comunque – ha sottolineato ancora il leader della Lega – chi spaccia droga è un criminale chi la usa va curato”. Per il numero uno del Carroccio, “stanno imbastendo un processo ...

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - lapoelkann_ : Una volta Salvini per attaccarmi disse che facevo “dichiarazioni stupefacenti” e poi venni travolto sui social. Mi… - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - Elleenne1 : RT @Moonlightshad1: Al di là della polemica su #Morisi ricordiamoci che Conte aveva tolto di mezzo salvini e la lega relegandoli a ruoli se… - Varco001 : RT @Guli__1979: Ora non vorrei che l'associazione con #Morisi e #Salvini contribuisse a dare una brutta immagine della droga. -