L'Europa a corto di gas confida in un inverno clemente (Di martedì 28 settembre 2021) L’inverno sta arrivando, il gas no. Continua a peggiorare col passare dei giorni quello che gli esperti chiamano “l’energy crunch”, la grave carenza di gas ed energia che sta facendo lievitare costi di approvvigionamento e bollette. La corsa dei prezzi non si arresta da settimane, le forniture di gas sono inferiori alla domanda e le scorte sono già in sofferenza. Risultato: i timori di restare a corto di riscaldamento in vista di un inverno che si spera non sia troppo rigido si stanno affacciando anche in Europa. Il Vecchio Continente si trova oggi costretto a confidare in condizioni meteorologiche favorevoli per i prossimi mesi a causa della grave carenza globale e soprattutto della sua dipendenza dalle forniture estere: nel 2019 il tasso di dipendenza, dati Eurostat, era pari al 61%, il che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) L’sta arrivando, il gas no. Continua a peggiorare col passare dei giorni quello che gli esperti chiamano “l’energy crunch”, la grave carenza di gas ed energia che sta facendo lievitare costi di approvvigionamento e bollette. La corsa dei prezzi non si arresta da settimane, le forniture di gas sono inferiori alla domanda e le scorte sono già in sofferenza. Risultato: i timori di restare adi riscaldamento in vista di unche si spera non sia troppo rigido si stanno affacciando anche in. Il Vecchio Continente si trova oggi costretto are in condizioni meteorologiche favorevoli per i prossimi mesi a causa della grave carenza globale e soprattutto della sua dipendenza dalle forniture estere: nel 2019 il tasso di dipendenza, dati Eurostat, era pari al 61%, il che ...

Advertising

HuffPostItalia : L'Europa a corto di gas confida in un inverno clemente - DanieleDann1 : ?? #Gb: crisi #benzina, governo sospende legge sulla concorrenza. Migliaia di stazioni di servizio sono a corto di c… - fisco24_info : Gb: crisi benzina, governo sospende legge sulla concorrenza: Migliaia di stazioni di servizio sono a corto di carbu… - metallirari : L’Europa è a corto di gas per l’inverno. Non rimane che usare carbone - soqquadro : L’Europa è a corto di gas -

Ultime Notizie dalla rete : Europa corto Brexit, ovvero: non tutte le ciambelle riescono col buco Tanto che a luglio Mc Donald ha dovuto addirittura eliminare i frappè dal menu perché a corto di ... E così ha promesso visti rapidi ai camionisti che arrivano dalla "perfida Europa". Ma non potendo ...

San Severino, Elezioni Comunali: le sezioni con vie e località di riferimento ... vicolo Archetto, vicolo Del Casarino, vicolo Chiuso, vicolo Delle Cicette, vicolo Corto, vicolo ... Zampa, viale Bigioli, viale Europa, viale Della Resistenza; Seggio 7 (Istituto Tecnico Tecnologico ...

L’Europa è a corto di gas Il Post L'Europa a corto di gas confida in un inverno clemente Carenza di forniture e bollette carissime. Col timore che molti non possano sostenere le spese di riscaldamento ...

Chi guiderà l'Europa dopo Merkel? Le elezioni di domenica in Germania sono le più importanti per l'Unione dell'ultimo decennio. A Bruxelles non solo non si sa chi sarà il successore della cancelliera, ma nemmeno cosa pensano di fare i ...

Tanto che a luglio Mc Donald ha dovuto addirittura eliminare i frappè dal menu perché adi ... E così ha promesso visti rapidi ai camionisti che arrivano dalla "perfida". Ma non potendo ...... vicolo Archetto, vicolo Del Casarino, vicolo Chiuso, vicolo Delle Cicette, vicolo, vicolo ... Zampa, viale Bigioli, viale, viale Della Resistenza; Seggio 7 (Istituto Tecnico Tecnologico ...Carenza di forniture e bollette carissime. Col timore che molti non possano sostenere le spese di riscaldamento ...Le elezioni di domenica in Germania sono le più importanti per l'Unione dell'ultimo decennio. A Bruxelles non solo non si sa chi sarà il successore della cancelliera, ma nemmeno cosa pensano di fare i ...