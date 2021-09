Lagarde e Powell disinnescano l'allarme inflazione (Di martedì 28 settembre 2021) Dalle due maggiori banche centrali mondiali arrivano toni da 'colomba' sulla fiammata inflazionistica in atto. L'economia dell'area euro "si è allontanata dal baratro, ma non è ancora fuori pericolo", ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Dalle due maggiori banche centrali mondiali arrivano toni da 'colomba' sulla fiammata inflazionistica in atto. L'economia dell'area euro "si è allontanata dal baratro, ma non è ancora fuori pericolo", ...

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde Powell Lagarde e Powell disinnescano l'allarme inflazione ... ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde spiegando che "una volta che saranno passati gli effetti indotti dalla pandemia, ci aspettiamo che l'inflazione scenda". Anche Jay Powell, ...

GILC IMPIANTI: I prezzi dell'energia ancora in salita, con il Brent a Londra sopra gli 80 dollari ...54%), nonostante il numero uno della Fed, Jerome Powell, abbia di nuovo rassicurato che l'... Oggi ha parlato anche la numero uno della Bce, Christine Lagarde, sottolineando che la ripresa del pil ...

Bce e Fed: inflazione legata all’offerta, poi tornerà al 2% Per la numero uno della Bce la ripresa "è la più forte dal 1975" ma l'incremento dei prezzi è legato a restrizioni dell'offerta e non a condizioni generalizzate dell'economia. D'accordo anche la Fed.

