La difesa di Morisi | Il flacone di liquido non era suo Non può averlo ceduto ad altri

"Il flacone con del liquido (sul cui contenuto l'Autorità giudiziaria sta compiendo i necessari accertamenti) non era di Luca Morisi, il quale - evidentemente - non può averlo ceduto a terzi". Lo spiegano all'AGI fonti della difesa di Morisi. "C'è piena fiducia nel lavoro della procura e delle forze dell'ordine", concludono le stesse fonti. Il flacone di cui si parla è quello ritrovato dalla polizia nelle auto dei due ragazzi romeni che hanno dichiarato di averlo avuto gratuitamente proprio dallo spin doctor della Lega. I due ragazzi hanno da subito ammesso che nella fiala si trovava Ghb, la cosiddetta Droga dello stupro. I riscontri di laboratorio sulla sostanza - che confermeranno o meno quanto detto dai giovani - arriveranno a ...

