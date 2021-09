Ingoia una lametta, fiume di sangue e testate al poliziotto: Bari, clamorosa evasione dal carcere (Di martedì 28 settembre 2021) Vincenzo Rossetti, rapinatore 39enne, è in fuga dopo essere evaso dal Policlinico di Bari, dove era stato portato dal carcere del capoluogo pugliese. Avrebbe Ingoiato una lametta mentre era in una cella del carcere di Bari per farsi portare in ospedale e da lì tentare la fuga, cosa che poi gli è riuscita. Le ricerche ora si concentrano intorno al suo luogo di origine in Salento. "Il detenuto, approfittando del fatto che gli avevano tolto momentaneamente le manette per inserirgli sulla mano un accesso venoso, avrebbe dato una testata a uno dei tre poliziotti che lo piantonavano nel Policlinico di Bari e poi sarebbe fuggito", rivela il Messaggero. L'ipotesi degli investigator è che l'evaso abbia raggiunto i vicini binari della ferrovia riuscendo a salire su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Vincenzo Rossetti, rapinatore 39enne, è in fuga dopo essere evaso dal Policlinico di, dove era stato portato daldel capoluogo pugliese. Avrebbeto unamentre era in una cella deldiper farsi portare in ospedale e da lì tentare la fuga, cosa che poi gli è riuscita. Le ricerche ora si concentrano intorno al suo luogo di origine in Salento. "Il detenuto, approfittando del fatto che gli avevano tolto momentaneamente le manette per inserirgli sulla mano un accesso venoso, avrebbe dato una testata a uno dei tre poliziotti che lo piantonavano nel Policlinico die poi sarebbe fuggito", rivela il Messaggero. L'ipotesi degli investigator è che l'evaso abbia raggiunto i vicini binari della ferrovia riuscendo a salire su ...

Advertising

infoitinterno : Detenuto ingoia una lametta, lo ricoverano a Bari ed evade: la fuga finisce a Lecce - infoitinterno : Ingoia una lametta e fugge dal Policlinico di Bari: evade detenuto leccese - BortoneMauro : RT @LecceSette: Detenuto ingoia una lametta, lo ricoverano a Bari ed evade: la fuga finisce a Lecce - azpuita : New post (Detenuto ingoia una lametta, lo ricoverano a Bari ed evade: la fuga finisce a Lecce) has been published o… - francobus100 : Bari, detenuto ingoia una lametta per farsi portare in ospedale ed evadere -