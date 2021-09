I vertici Aia contro Mourinho: «Teatrino inaccettabile». Rocchi: «D’ora in poi massima severità» (Di martedì 28 settembre 2021) Il comportamento del tecnico della Roma, José Mourinho, durante il derby capitolino di domenica, non è piaciuto ai vertici arbitrali. Lo racconta il Messaggero, che scrive: “«inaccettabile», «non deve più ripetersi», «saremo severissimi». Definizioni e intenzioni raccolte tra i vertici arbitrali italiani dopo lo show di José Mourinho. Anzi, tra gli ufficiali di gara che hanno avuto a che fare con lui prima, durante e al fischio finale del derby, la parola più carina con cui si descrive la performance dello Special è «Teatrino». Raccontano di un lungo e costante ‘dialogo’, con il quarto uomo in particolare, cominciato già durante il riscaldamento pre-partita ed esploso in coincidenza del mancato rigore assegnato alla Roma per il fallo di Hysaj su Zaniolo”. Ai vertici ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Il comportamento del tecnico della Roma, José, durante il derby capitolino di domenica, non è piaciuto aiarbitrali. Lo racconta il Messaggero, che scrive: “«», «non deve più ripetersi», «saremo severissimi». Definizioni e intenzioni raccolte tra iarbitrali italiani dopo lo show di José. Anzi, tra gli ufficiali di gara che hanno avuto a che fare con lui prima, durante e al fischio finale del derby, la parola più carina con cui si descrive la performance dello Special è «». Raccontano di un lungo e costante ‘dialogo’, con il quarto uomo in particolare, cominciato già durante il riscaldamento pre-partita ed esploso in coincidenza del mancato rigore assegnato alla Roma per il fallo di Hysaj su Zaniolo”. Ai...

