Gli Usa non escludono di usare le basi russe per intervenire in Afghanistan (Di martedì 28 settembre 2021) Washington e Mosca stanno parlando della possibilità di usare in maniera congiunta basi russe in Asia Centrale per monitorare e combattere le forze terroristiche che potrebbero rafforzarsi sotto l’amministrazione talebana in Afghanistan. Lo scoop l’ha fatto il Wall Street Journal, che è venuto a conoscenza di una conversazione aperta dal capo dello Stato maggiore congiunto, il generale Mark Milley, con il capo delle Forze armate russe, Valery Gerasimov. Sarebbe stato l’americano a sondare il terreno su indicazione del Consiglio di sicurezza nazionale, dunque della Casa Bianca, che voleva andare a vedere se non fosse un bluff l’offerta lanciata da Vladimir Putin durante il meeting del 16 giugno con Joe Biden — ai tempi non c’era una contingenza specifica, sebbene la caduta afghana era già ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) Washington e Mosca stanno parlando della possibilità diin maniera congiuntain Asia Centrale per monitorare e combattere le forze terroristiche che potrebbero rafforzarsi sotto l’amministrazione talebana in. Lo scoop l’ha fatto il Wall Street Journal, che è venuto a conoscenza di una conversazione aperta dal capo dello Stato maggiore congiunto, il generale Mark Milley, con il capo delle Forze armate, Valery Gerasimov. Sarebbe stato l’americano a sondare il terreno su indicazione del Consiglio di sicurezza nazionale, dunque della Casa Bianca, che voleva andare a vedere se non fosse un bluff l’offerta lanciata da Vladimir Putin durante il meeting del 16 giugno con Joe Biden — ai tempi non c’era una contingenza specifica, sebbene la caduta afghana era già ...

Advertising

WeCinema : Finalmente torna #JoaquinPhoenix ed è diretto da #MikeMills nel film 'C'Mon C'Mon'. L'attore veste i panni di un gi… - fabiochiusi : Sull’importante libro di @smaurizi, per @valigiablu Gli Usa e il potere segreto contro diritti, giornalismo e lib… - valigiablu : Gli Usa e il potere segreto contro diritti, giornalismo e libertà di informazione | @fabiochiusi - degang36701648 : #tokyoOlpympics in assoluto, come sempre i più prolifici, sono gli ex Soviet senza la frammentazione in 15 diversi… - _ComeIlVento_ : RT @carlhoff: Semi-Breve storia triste de LaScienza(TM). Lo scartamento ferroviario standard negli USA e` 4 piedi e 8.5 pollici. Numero as… -