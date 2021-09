Gf Vip, un’ex gieffina è diventata mamma! (Di martedì 28 settembre 2021) E’ diventata mamma per la prima volta l’ex concorrente del Gf Vip Carlotta Maggiorana nota, oltre che per la sua carriera da modella e attrice, per essere stata eletta Miss Italia nel 2008. La 29enne ha dato alla luce la piccola Andrea a Jesi il 10 settembre scorso, e per l’ex gieffina e il marito Emiliano Pierantoni si tratta della prima figlia. La bimba è nata 3.200 kg, ed era stata Carlotta stessa a raccontare a Il Resto del Carlino, le ore successive al parto: Sono stanca, vengo da un travaglio durato tutta la notte. Ma ora la piccola Andrea è qui accanto a me. Il parto è sicuramente l’esperienza più dolorosa della vita, ma devo dire grazie alla partoanalgesia che ho scelto con convinzione. Devo dire che è davvero efficace. Inoltre, la Maggiorana aveva spiegato nel dettaglio come erano andate le ore che avevano anticipato il travaglio: Si sono ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) E’mamma per la prima volta l’ex concorrente del Gf Vip Carlotta Maggiorana nota, oltre che per la sua carriera da modella e attrice, per essere stata eletta Miss Italia nel 2008. La 29enne ha dato alla luce la piccola Andrea a Jesi il 10 settembre scorso, e per l’exe il marito Emiliano Pierantoni si tratta della prima figlia. La bimba è nata 3.200 kg, ed era stata Carlotta stessa a raccontare a Il Resto del Carlino, le ore successive al parto: Sono stanca, vengo da un travaglio durato tutta la notte. Ma ora la piccola Andrea è qui accanto a me. Il parto è sicuramente l’esperienza più dolorosa della vita, ma devo dire grazie alla partoanalgesia che ho scelto con convinzione. Devo dire che è davvero efficace. Inoltre, la Maggiorana aveva spiegato nel dettaglio come erano andate le ore che avevano anticipato il travaglio: Si sono ...

