GF VIP, Tommaso Eletti distrutto in diretta: cosa è successo (VIDEO) (Di martedì 28 settembre 2021) Altro scontro infuocato al GF Vip tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli. I rapporti tra i due sono freddissimi e sono volate parole grosse. Tommaso Eletti, GF Vip (Instagram)La loro coppia ha, da subito, fatto scalpore a Temptation Island. La loro partecipazione al programma è stata voluta principalmente dalla donna dato alcune cose della coppia che proprio non funzionavano. Il percorso, come ben sapranno i telespettatori, non è andato esattamente come i due speravano. Durante l'avventura ci sono stati momenti duri con anche un piccolo tradimento da parte di Tommaso. Da qui, la scelta del falò di confronto finale con conseguente uscita separata tra i due. Ora, il ragazzo, ha partecipato al GF Vip, principalmente per questa storia. Dopo un primo confronto avvenuto all'interno della ...

