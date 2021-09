Germania, andrà a processo la 96enne ex segretaria di un campo di concentramento (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – Irmgard Furchner, ex dattilografa del campo di concentramento nazista di Stutthof in Polonia, ha 96 anni e vive in una casa di cura. Ora però verrà processata perché accusata di complicità nell’omicidio di oltre 10mila persone. Dovrà comparire davanti ai giudici tedeschi di Itzehoe il prossimo giovedì. Il processo alla 96enne ex segretaria del campo di concentramento Il processo nei confronti della 96enne era stato escluso dopo la prima perizia medica di una dottoressa della circoscrizione di Pinneberg: il medico aveva certificato che l’anziana era affetta da una patologia cardiaca, dunque non processabile. Poi però lo scorso luglio il tribunale di Itzehoe ha chiesto un’altra perizia che ha ribaltato tutto: Furchner ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – Irmgard Furchner, ex dattilografa deldinazista di Stutthof in Polonia, ha 96 anni e vive in una casa di cura. Ora però verrà processata perché accusata di complicità nell’omicidio di oltre 10mila persone. Dovrà comparire davanti ai giudici tedeschi di Itzehoe il prossimo giovedì. IlallaexdeldiIlnei confronti dellaera stato escluso dopo la prima perizia medica di una dottoressa della circoscrizione di Pinneberg: il medico aveva certificato che l’anziana era affetta da una patologia cardiaca, dunque non processabile. Poi però lo scorso luglio il tribunale di Itzehoe ha chiesto un’altra perizia che ha ribaltato tutto: Furchner ...

