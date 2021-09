Francesca Cipriani: il suo fidanzato avrebbe avuto un flirt segreto con Soleil Sorge. Spunta però una vecchia intervista (Di martedì 28 settembre 2021) Francesca Cipriani questa settimana avrebbe due gatte da pelare: la prima riguarda Tina Cipollari (ed il commento perfido che avrebbe lasciato su Instagram), la seconda il suo fidanzato Alessandro Rossi. Secondo Alberto Dandolo, infatti, l’uomo avrebbe avuto un flirt con Soleil Sorge. “Avvertite Francesca Cipriani” – si legge su Dagospia – “che tal Soleil prima di entrare nella Casa del GF Vip si sarebbe t*ombata il suo fidanzato! Chi è costui?“. Alessandro Rossi è stato protagonista (indiretto) anche dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa a Francesca Cipriani ... Leggi su biccy (Di martedì 28 settembre 2021)questa settimanadue gatte da pelare: la prima riguarda Tina Cipollari (ed il commento perfido chelasciato su Instagram), la seconda il suoAlessandro Rossi. Secondo Alberto Dandolo, infatti, l’uomouncon. “Avvertite” – si legge su Dagospia – “che talprima di entrare nella Casa del GF Vip si sarebbe t*ombata il suo! Chi è costui?“. Alessandro Rossi è stato protagonista (indiretto) anche dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa a...

